男子酒駕撞前車側翻 4月孕婦也受傷

徐姓男子酒駕恍神追撞前車後側翻，這一撞害自家女兒頭破血流、對車孕婦就診安胎。（記者李容萍翻攝）

2018-03-04 10:22

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區環南地下道3日晚上發生一起追撞車禍，39歲的徐姓駕駛疑似酒後駕車恍神，直接追撞前方37歲陳姓駕駛所駕駛的自小客車，在強烈撞擊下，徐男的車輛側翻，車上的12歲女兒臉部遭玻璃割傷，而被撞的陳姓駕駛與孕妻則是頭、頸部挫傷，經送醫安胎；徐男經警方施以酒測後，酒測值達0.22毫克，全案依公共危險罪移送法辦。

桃園市警察局交通大隊平鎮分隊分隊長黃仁廷表示，這件追撞事故發生在3日晚上10時許，徐姓男子駕駛自小客車載著家人，行經平鎮區環南地下道時，疑似酒駕恍神，竟直接追撞前方自小客車，車輛因巨大的撞擊力而側翻，徐男12歲的女兒因此遭到破裂的車窗玻璃劃傷臉部、血流不止，所幸輕微受傷，徐男本身則無大礙。

而被撞的陳姓駕駛，當時正載著懷有4個月身孕的妻子行經該地，突然無預警的遭後方車輛追撞，陳男車輛除了被撞到橫於路面外，陳男與妻子的頭、頸部也遭到輕微挫傷，所幸2人都有繫綁安全帶，沒有造成更大的傷害。

酒駕肇事的徐男向警方供稱，在3日晚間7時許受邀帶家人在中壢區參加朋友的餐會，席間有喝了一點高梁酒，想說身體沒什麼狀況，才冒險酒後駕車，實在悔不當初當初！

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