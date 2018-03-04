高雄早餐店槍擊案嫌犯 今晨疑似開車落海

旗山早餐店槍擊案，老闆娘眉心中彈不治。（資料照）

2018-03-04 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市旗山區一間早餐店昨（3日）清晨7時許傳出槍響，陳姓老闆娘遭阮姓越南籍女員工的蕭姓前夫行刑式槍擊，眉心中彈送醫不治，今（4日）早傳出蕭嫌疑似開車投海，目前正在打撈中。

據《TVBS》報導，一名男子於今晨7時許，駕車到高雄茄萣區興達港，請釣客幫忙報案後便開車落海，警方從釣客拍下的照片比對車號，疑似就是蕭姓嫌犯，海巡署和警方已著手打撈車輛。

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