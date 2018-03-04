心疼同鄉謀職不易 旗山早餐店老闆娘將員工當家人照顧...

2018-03-04 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市旗山區實踐大學校外宿舍附近的早餐店昨發生槍擊案，店內的陳姓越南籍老闆娘被槍射擊頭部，昨下午不治身亡，這名老闆娘10年前嫁來台灣，後來經營早餐店，她發現外籍配偶謀職不易，所以店內幾乎都僱用越南的同鄉，甚至還把這些員工當成家人一樣，常常一起旅遊，沒想到卻惹來殺身之禍。

犯下槍擊案的蕭姓男子是店裡阮姓員工的前夫，先前曾要老闆娘開除前妻，想逼她走投無路，但老闆娘相當力挺員工，甚至嗆對方：「她是我員工，但下班她是我朋友，我不可能丟一個朋友不管！」蕭男見老闆娘不為所動，開始恐嚇威脅，前陣子還放出風聲說：「早餐店要收起來了，因為我會來開槍」沒想到蕭男真的帶槍犯案。

本報報導，陳女丈夫從事油漆工作，兩人育有2個小孩，一個國小3年級、另一個幼兒園中班，陳女經營早餐店打烊後，不但是旗山地區越南外配聊天聚會的場合，也提供親戚小孩假日打工機會，昨槍擊案發生時，就有3個親戚小孩目睹過程，被嚇到臉色發白直發抖。

《蘋果日報》報導，陳姓老闆娘的丈夫透露，妻子和阮女都從越南來，有同鄉之誼，兩人情同姊妹。老闆娘的友人說，陳女都優先僱用越南同鄉，遇到一些特別的節日還會邀請員工聚餐，將這些員工都當好朋友。店內的員工透露，老闆娘人很好，沒有架子，和員工都相處融洽。

阮女表示，自從離婚後，老闆娘主動提供住宿，讓她不至於流露街頭，雖然兩人是主雇關係，但私下相處卻向朋友一樣，現在發生這種事情，真的很對不起女老闆。