國道拿球棒攔車看到對方後龜縮... 女友氣撲撲PO文控訴！

詹男拿球棒要和對方理論，但見到對方的強悍態度反倒龜縮。（圖擷取自爆料公社）

2018-03-04 08:47

〔即時新聞／綜合報導〕國道3號鶯歌往板橋路段的內線車道2日發生行車糾紛，駕駛HR-V的詹姓男子切入內側車道朝一輛CR-V攔車，他拿起球棒氣沖沖想和對方理論，但沒想到事情卻出現大逆轉，CR-V駕駛一下車個頭比詹男魁梧，劈頭就痛罵詹男髒話，詹男只能立正站好頻頻道歉，影片在網路上瘋傳，但詹男的女友在臉書發文抱怨被網路霸凌，甚至說：「是想看到有人死，才能罷休嗎！」

有網友在（2）日晚間6點24分於臉書社團「爆料公社」PO出影片，詹男不滿被按喇叭，在國道3號上將CR-V駕駛攔下，拿著球棒要和對方理論，不料，CR-V駕駛一下車，也拿著防身器具下車，向對方大聲咆哮，氣勢相當兇悍，詹男看苗頭不對，立刻向CR-V駕駛道歉鞠躬，影片曝光後，詹男成為網路上笑柄，被網友封為「俗辣哥」。

詹男很快就被網友肉搜到臉書帳號，不少酸民到他的臉書留言、朝聖，對於有些留言詹男也給予回應，但大多都是「別再傳了好嗎！」同時詹男在友人間也變成嘲諷的對象，對於影片被瘋傳他相當無奈、惱火，詹的女友似乎也受不了親友們嘲笑，在臉書上控訴網友遭酸民網路霸凌。

詹男女友寫道：「是想看到有人死，才能罷休嗎！煩不煩啊！他我男友又怎麼了嘛，也不必每個人都來跟我說，我自己有眼睛沒瞎，現在就是個網路霸凌的世界，人逼人逼死人，人的忍耐是有限的！」

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