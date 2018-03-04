彰化凌晨惡火 一對母子命喪火窟

2018-03-04 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕今天凌晨3時多，彰化市永安街一起住宅火警，火勢約在一個小時左右撲滅，未波及鄰戶，但是，屋內一對高齡母子葬身火場，起火原因由消防局鑑定中。

《聯合報》報導，火災死亡的是59歲陳姓兒子與84歲老母，彰化消防局趕往撲救時發現，這棟三樓鋼筋水泥建築，在二樓發現老婦人、三樓浴室發現陳姓男子，當時都已無命跡象，送往彰化基督教醫院急救，宣告不治。

據報導，這起火警發生在凌晨3點多，火勢在4時8分即受到控制，據目擊者表示，是從一樓起火，起火原因由消防局鑑定中。