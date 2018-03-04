消防人員打完火換救車 民眾車輛險翻覆田裡

2018-03-04 06:01

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕今天清晨宜蘭縣員山鄉發生住宅火警，消防人員們救出屋內3人後，再解救路旁險些翻覆田裡的車輛。

今天清晨4點26分員山鄉發生住宅火警，所幸沒有人員傷亡，由於失火住宅出入通道相當狹小，加上附近都是農田，車輛進出不易，消防隊救出受困3人並將火勢熄滅後，發現附近民眾要將停靠路邊的車輛移開時，不慎右前輪掉入水溝，車輛差點翻覆田裡。

5名消防人員合力搬運車輛，齊力將車頭抬起後，把車輛抬回路面上，車輛安全後，車上的車主不斷向消防人員道謝。