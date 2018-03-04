耍狠龜縮GG了…剪車掏棒又嗆人 恐吃3刑責＋1行政罰

2018-03-04 00:04

〔記者吳政峰／台北報導〕詹姓男子2日與他人發生行車糾紛，竟在高速公路上剪車急停，持鋁棒下車嗆聲，前新北檢檢察官、律師劉邦繡認為，此舉可能觸犯強制罪、恐嚇罪、公共危險罪；警方則說，該行為涉及違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款「行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，可處罰新台幣6000元以上，2萬4000元以下罰鍰，並吊扣牌照3個月。

劉邦繡表示，剪車致生危險，可依刑法「妨害公眾往來安全罪」，處5年以下有期徒刑；害後車不得不緊急煞停，亦涉「強制罪」，最高3年徒刑；而剪車後亮棒示威，可能觸犯「恐嚇罪」，最重可處2年徒刑。

他提醒，剪車如造成他人意外死亡，就算沒有直接碰觸，但有因果關係，仍涉犯過失致死罪，並得負起民事賠償責任。

劉邦繡指出，根據警政署統計，蛇行或剪車等危險駕車行為每年取締1500餘件，建議民眾駕車最好備妥行車紀錄器，若遇到他人剪車或蛇行，可把影片上傳所屬警政機關網站檢舉，遏止危險駕駛歪風。

國道第六大隊樹林分隊長林富貴說，攔車的詹姓駕駛及被攔的許姓駕駛都已到案說明，詹男因在國道惡意攔車，先依強制罪與公共危險罪函送檢方偵辦，同時製單移請監理單位裁罰。

基隆市交通隊副隊長吳誌權也說，類似爭執多起因於不滿對方任意變換車道或鳴喇叭，進而剪車鬧上警局，駕駛到案多否認犯行，並辯稱不知行為觸法，民眾應具備道安與法律知識，以免一時之氣而揹上一輩子前科。