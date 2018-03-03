台鐵民雄－嘉義電車線遭火燒 預計15：30搶通東正線

2018-03-03 15:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕民眾燒雜草竟然燒到台鐵電車線，今日上午10點43分於民雄－嘉義站間，因民眾焚燒稻草火勢過大，波及到電車線，讓該區間東、西正線電車線設備皆有斷損故障，導致雙向無法通行；台鐵表示，預計今日下午3點30分率先搶通東正線，讓該路段可單線雙向通車；至於西正線因設備損壞較嚴重，目前還無法評估搶修所需時間。

上午這起事故，造成民雄－嘉義間東正線電車線燒損斷落、懸臂損壞4組；西正線電車線的接觸線斷落500公尺、懸臂損壞6組；105次自強號北端集電弓損壞。

台鐵表示，雖然周邊土地是民眾所有，台鐵無法管要在哪燒雜草，但這次波及到台鐵路線，侵犯到台鐵路權，相關情況已交由鐵路警察局調查，台鐵局設備損害的部分，將會進行求償；同時呼籲鐵路路線周邊民眾，若真要燒雜草也不要太靠近鐵路，避免火勢無法控制影響民眾行的安全。

台鐵於事故發生後，分別從嘉義、台南派出電力維修車進行搶修，搶修期間已啟動公路接駁機制，南下、北上對號列車，分別於斗六站、嘉義站辦理列車折返；區間車則在大林站、嘉義站辦理列車折返。根據台鐵局統計，截至下午1點30分，已影響32列次、1萬1510名旅客，列車累計誤點834分鐘。

台鐵表示，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；非對號列車延誤超過45分鐘，持一般車票旅客可全額退票，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。