假和尚街頭賣藝 被檢舉查無證挨罰1200元

2018-03-03 15:17

〔記者劉慶侯／台北報導〕36歲徐姓男子，昨日一身和尚裝扮的在街頭擺攤唱歌賣藝，但被民眾質疑是假和尚向警方檢舉，並張貼上臉書爆料公社，並有網友謔說「「和尚喝酒，但喝的不是酒，是世俗的煩惱」。警方前往取締，徐男則不滿狂譙警方，但仍吃了一張1200元的罰單，最後默默離開。

據了解，昨日元宵節，台北市西門町中華路舉行台北燈會，許多民眾前往欣賞花燈，但到晚上10時許，徐男卻在中華路、衡陽路口，逕自用木箱設了個攤位，大聲唱起歌賣藝討錢。

由於徐男頂著大光頭，又穿著類和尚衣物，當下引起不少民眾側目。有人懷疑他是假和尚，當場和他發生爭執，警方獲報到場處理，有民眾拍下畫面張貼上臉書「爆料公社」，立即引發網友眾議論發言直指「假和尚」、「我昨天還看到他在西門町唱歌耶⋯」、「喝的不是酒，是世俗的煩惱」。

轄管中正一分局博愛派出所接到檢舉到場勸離，但徐男不聽勸導，大聲辯稱自己在西門町已經被好幾次開單，現在又要被趕，「若殺人放火被警察押走我沒話講，今天這東西是海洛因、槍枝嗎？」

警方調查，徐男無街頭藝人證照，也沒有獲得文化局許可在指定地點從事表演，徐男過去出沒在西門町，昨天是首次在中華、衡陽路口，且在道路上堆置物品，依法開罰1200元，徐男在抗議無效後，約10多分鐘後，才得收拾起攤位默默離開。