台中福壽宮獲總統贈匾 元宵節隆重舉辦上匾儀式

2018-03-03 14:56

〔記者許國楨／台中報導〕蔡英文總統日前致贈西屯區福壽宮「布澤孚佑」匾額，昨天廟方舉行上匾儀式，由台中市副市長林陵三代表總統贈匾，並邀請地方民意代表、民政局長周永鴻、西屯區長何國裕及地方人士觀禮，廟方一早就準備湯圓給每位前來祝賀觀禮的民眾享用，並請來布袋戲團酬神謝恩，場面十分熱鬧。

福壽宮是昔日大何厝庄的信仰中心，主祀「三府王爺」，早年農業社會先民初到何厝庄開墾，相傳在清咸豐年間，當時的何厝庄瘟疫猖獗，生活在缺乏先進醫藥的舊時代裡疫癘盛行，居民只能求助當時民間信仰朱、李、池三府王爺。

幸得三府王爺保佑指點居民以草醫為良方平安度過瘴癘，居民即奉祀三府王爺至今，在市地重劃後何厝庄分為現在的何厝里、何安里、何南里、何成里、何仁里、何德里、何福里、何明里、何源里，仍以福壽宮為共同信仰中心，各里里長分別擔任董事長及董監事。

日前經由福壽宮董事長何永銓將三府王爺的神蹟及9里共同信仰的盛情，反映給蔡英文總統，經同意致贈「布澤孚佑」匾額，消息傳回地方無不雀躍，於是擇於昨天元宵節舉辦授匾及上匾儀式，福壽宮全體董監事全員到齊，在向三府王爺上香稟報及祈福祭祀後全體大合照，完成授匾儀式，並隨即上匾，將蔡英文總統匾額掛於活動中心內。