ETHVINEX套利終端交易宣稱20％獲利結果血本無歸 刑事局偵辦中

2018-03-03 14:46

〔記者邱俊福／台北報導〕名為「ETHVINEX套利終端交易」網站，農曆年前以標榜「自動炒幣交易機器人，放著即可獲利，入門最低2000元，7天會列出交易利潤，資訊透明」等誘人投資訊息吸引，佯稱為投資買比特幣機器自動低買高賣，7天獲利20%，結果事後該網站關閉並失聯，刑事局統計從上月底至今全國至少有400多人受騙，已擴大偵辦中。

警方表示，報案民眾一致的被騙流程，皆係因受到「門檻低、獲利高」的吸引，ETHVINEX網站強調「研發套利機器人」自動逢低買高賣，保證投資者都是固定獲利每星期獲利20％，強調一次性小額投資，7天就領20%，吸引民眾於農曆年節前投資，詐騙金額自最低門檻2000元至93萬元不等，然而經過年假6天後，投資民眾想瞭解獲利情形，卻發現不曾拿到該網站允諾之獲利，甚至私密社團內的唯一聯絡人「ETHVINEX小天使」也毫無音訊，陸續打給165反詐騙諮詢專線報案。

嘉義某大學的葉姓學生表示，當初受到該網站吸引，甚至在同學間募資6萬元一起投資，原預期在銀行開工第1天可進帳1萬2000元，甚至打算在自己的臉書開直播宣傳此等賺錢管道，然而當初加入的LINE群組，負責人已人去樓空，等待數日皆無音訊，才驚覺是詐騙，葉同學表示：「我同學都急瘋了，跟我要當初的投資款項，現在不知道要去哪裡籌錢還他們。」

警方表示，自2月22日迄今，平均每日均接獲50件以上民眾被害報案，此類「假投資」詐騙手法不外乎向被害人誆稱投資標的有美好的前（錢）景、拿出偽造的案例、影片等資料，假裝很多人要搶著投資，錯過這檔不再開放，讓被害人產生焦慮感、降低防備心，進而相信只要投資下去一定可以錢滾錢，獲得極高的投資報酬率，大筆投資該標的，因此呼籲民眾若遇到類似穩賺不賠的高報酬投資標的，應詳加思考並提高警覺，避免成為詐騙集團的肥羊，如有任何疑問請撥打反詐騙專線165查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆