漁船漂流50公里、船長被纜繩打傷 海巡馳援

2018-03-03 14:38

［記者陳彥廷／屏東報導］漁船「昇達6號」昨天出海，但在距離鵝鑾鼻東南方海域作業時，卻因啟動馬達故障失去動力，只能隨波逐流，雖然友船「允」號前來拖帶，但「昇」號陳姓船長卻被斷裂的纜繩鞕甩成傷，所幸海巡署艦艇馳援，解救這場漂流50公里遠的驚魂記。

恆春海巡隊昨天下午5時許，接獲海洋總局通報指鵝鑾鼻外18海浬處有1漁船「昇達6號」的啟動馬達故障，狀況危急恐越漂越遠，請海巡隊派艇救援。

恆春海巡隊派遣線上3535巡防艇馳往，在晚間7時16分抵達N21度37分、E121度02分的鵝鑾鼻東南方18海浬海域，所幸尋獲目標的「昇達6號」，經通聯後，發現船上有6人待援，3535艇回報評估當時海象不佳（海象5至6陣風8級），且該船仍持續往外漂流，倘不實施拖帶，人船恐再持續往南漂。

該艇艇長隨即下令施以拖帶，所幸成功返航，不過途中卻因為風浪拍打，纜繩斷裂3次，過程有驚無險，直到今天凌晨2時半左右，終於安全拖帶漁船返回後壁湖漁港，人船平安。

「昇」號陳姓船長指稱，稍早失去動力時曾委託友船前來拖帶，但因當時海象惡劣且纜繩曾斷裂，在斷裂過程中還反彈並打傷他的頭部，還好沒有大礙，但無法再進行拖帶才立即向海巡署求援，陳姓船長及船員也不斷向海巡署人員道謝，感謝他們第一時間救援。