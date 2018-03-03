強盜慣犯才假釋又作案 棄褲藏有證件露餡

2018-03-03 14:26

［記者陳恩惠／台北報導］台北市北投區本月1日凌晨發生強盜案，才假釋出獄2個月的37歲王姓男子，黑衣黑褲蒙面闖進超市，手持長柄水果刀控制店員後，搶走現金17600元，得手後換裝，沿途丟下菜刀、口罩、鋼鐵人標誌背包等犯案工具，意外將證件留在褲子口袋內，成了警方追查線索，台北市北投分局根據監視影帶及DNA等跡證，昨天晚間持拘票到王的租處逮人，王嫌供稱因為出獄後找不到工作又缺錢花用，才會重操舊業持刀行搶。

警方清查發現，王存甫隨身攜帶的「鋼鐵人」標誌黑背包，與2月6日轄內某家抓娃娃機檯凌晨2時餘，曾遭黑衣歹徒持鐵槌毀損、企圖行竊未遂案件，那名歹徒所攜的鋼鐵人背包完全一樣，王嫌看到監視器自己的身影，點頭坦承犯案，訊後依強盜及竊盜等罪移送法辦。

北投警方表示，本月1日凌晨4時10分據報，位於北市致遠一路二段某連鎖超市遭歹徒手持水果刀，強盜收銀機內的現金近2萬元後逃逸，警方組成立專案小組偵辦，調閱歹徒監視器影像，分別在致遠一路二段40巷、石牌路一段166巷及西安街一段的路旁與腳踏車菜藍內，先後找到犯案水果刀、鋼鐵人背包及口罩等證物。

警方檢視背包，起出歹徒犯案的黑外套、上衣、牛仔褲及黑白紋毛帽，逐一翻找，意外在褲子口袋內，發現王存甫的身分證、健保卡，還有17元銅板，赫然發現王男不僅有多次強盜前科，去年12月底才剛假釋出獄，又租住在遭搶超市附近，有地緣關係，為求證據，將口罩與毛帽送交鑑識中心採集DNA鑑定，直到昨天傍晚證實王嫌就是歹徒時逮人。

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