基市2家賭博電玩店被破 查扣賭資300萬、184機檯

2018-03-03 13:45

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市又有2家賭博電玩店被搗破。有電玩殺手之稱的基隆地檢署檢察官楊淑芬昨天率警，搜索「星宙」、「益智」賭博電玩店，逮到業者兌換賭客現金手法，查扣300多萬元賭資、184檯賭博機檯。

基隆市警察局接獲民眾檢舉稱，基隆市愛四路有間電子遊藝場涉嫌賭博情事。

檢察官楊淑芬獲報指揮基隆市警察局督察科靖紀小組及第一分局共組專案小組深入追查。

檢警調查，這間在愛四路的電子遊藝場是由吳姓負責人經營，共有2張執照，分別經營「星宙」、「益智」2家電子遊藝場；吳為了方便經營，將2間遊藝場隔間打通，共用櫃台與辦公室。

檢調調查，吳以合法執照作掩護，將賭客把玩機台所得代幣採「秘密交易」方式兌換現金規避查緝。

楊淑芬昨天下午3點率45名警員搜索後，查扣184檯電子遊戲機檯，賭資300萬3500元台幣、代幣12袋、點幣機2檯，店內監視器主機螢幕、鏡頭等證物。

另帶回吳姓負責人、10名員工與68名賭客，經楊淑芬徹夜訊問至今日凌晨5時許，諭知吳3萬元交保、9名員工則分別交保1至3萬元。

書記官長周啟勇強調，全案除由檢察官楊淑芬持續追查賭博犯罪外，也會將吳等人涉案事證移由基隆市政府依據電子遊戲場業管理條例等規定進行行政裁處。