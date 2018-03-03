午睡被猥褻 女童寫下日期 娃娃車司機判5年

2018-03-03 11:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市董姓娃娃車司機趁協助照顧學童午休，涉嫌對安親班小二女童伸出狼爪，女童驚醒不敢反抗裝睡，女童將4次發生日期，用隱形筆寫在便條紙，因害怕拒上安親班，母親察覺不對勁，女童哭訴遭摸，高雄地院審結，將董姓司機依涉犯成年人故意對兒童乘機猥褻罪共4罪，各處有期徒刑2年，應執行有期徒刑5年，仍可上訴。

被告娃娃車司機於104年7、8月間，見女童在幼兒園附設安親班午睡時，涉嫌對女童伸狼爪4次，娃娃車司機矢口否認，辯稱當時見女童不適，經女童同意才幫她按摩，有一次是幫女童把夾在雙腳間的被子拉出蓋好，並没有伸狼爪猥褻。

判決書指出，104年7月被告第一次對女童伸狼爪後，女童回家後曾用投射筆（隱形筆），記下第一次被害日期於便利貼筆記本，同年8月再度發生，寫在學校筆記本，不料，8月下旬又遭司機偷摸，女童不想到安親班，家人關心後，女童才向媽媽哭訴，並在家中便利貼筆記本內，再用投射筆寫下「最後一次」日期。

判決指出，女童曾要求跟弟弟一起午休，但遭被告阻止，身心受創的女童不時以腹肚等理由拒上安親班，才讓家人察覺不對，女童事後心理鑑定，社工評估被害女童出現創傷症候群，一度看到男生會恐懼，還曾在房間哭泣，也會因緊張摳手皮等症狀，經輔導後才逐漸改善。

合議庭審理認定被告為滿足自身性慾，利用擔任娃娃車司機機會，對女童猥褻，此案對女童身心受創甚鉅，犯後迄今未與女童和解，認定4次猥褻成立，應執行有期徒刑5年。