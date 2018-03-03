男離婚遷怒開槍 前妻躲過一劫、早餐店老闆娘傷重不治

旗山早餐店槍擊案，老闆娘眉心中彈。（記者黃佳琳攝）

2018-03-03 17:13

首次上稿 10:07

更新時間 17:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市旗山區延平、中正路口的早餐店，今天清晨7點半傳出槍擊案，陳姓老闆娘眉心中彈命危送醫宣告不治，據了解，行凶的疑是早餐店阮姓越南籍女員工的前夫蕭姓男子，當時蕭男朝老闆娘開完第一槍後，把槍口轉向前妻阮女，企圖再開第二槍，但因槍枝卡彈，子彈未被擊發，阮女從槍口中躲過一劫。

據老闆娘的家屬表示，蕭男懷疑自己和阮女離婚的主因，都是陳女搬弄是非所致，因此心生怨恨才會在兩人工作時前來開槍；當時店裡除了陳女、阮女外，還有2個國中生正在打工，他們目擊槍案經過，嚇得直發抖。

阮女受訪透露，蕭男一直懷疑她有外遇，離婚是蕭男所提，離婚後蕭男還一直跑到老闆娘的家擾亂，她只能回家求蕭男再跟她復合，但老闆娘一直挺她、保護她，才會惹來蕭男不快；今天上午，蕭男帶槍到早餐店，見到陳女後喊了一聲：「妳在囂張什麼」後，隨即朝陳女眉心開槍。

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旗山早餐店上午發生槍擊案。（記者黃佳琳攝）

阮女（黃衣）訴說離婚後仍被前夫不斷騷擾。（記者黃佳琳攝）