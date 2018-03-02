趁超商店員外面掃地 無業男爬進櫃台偷現金

2018-03-02 19:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市1名24歲楊姓男子，日前在晚間6點左右，在龍井區新興路某家超商內守株待兔觀察店員忙碌情形，竊取1萬元，烏日警方受理後追查，發現楊嫌涉嫌重大，通知前來說明，坦承偷竊不諱，自稱因近期失業沒錢，且兒子剛出生即將滿月才出此下策，警方依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

楊姓男子日前在龍井區新興路某家超商內，發現店員很忙碌，並展開觀察，趁店員到店外掃地時竟匍伏前進到櫃台，竊取100元紙鈔1疊計新台幣1萬元。

烏日警方受理後積極追查，發現楊嫌涉嫌重大，經通知前來說明，坦承偷竊不諱，楊嫌向警方表示，他當時因為與妻子離異，兒子又剛出生即將滿月，需要很多金錢花費，又在待業中。

日前他到超商買東西時，發現該超商生意很好，認為超商的現金應該很多，臨時起意，在超商內觀察一陣子，趁超商店員離開櫃台時，立即匐匍前進到櫃台一把抓起收銀機內的百元紙鈔1疊，得手後未被店員發現，隨即走出超商，想說不會被發現，沒想到卻被監視器錄得一清二楚，警察也沒多久就找上門來了，只好俯首認罪。

警方調查發現，24歲的楊嫌有多次毒品前科，在1月28日晚間6點左右進入超商購物，展開現金偷竊，警方調查完畢後依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。