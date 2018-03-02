花24萬買「數字靈動」飾品沒改運 男求償百萬敗訴

2018-03-02 18:36

［記者黃捷／台北報導］夏姓男子聽信「數字靈動」電視廣告，總計花費24萬餘元購買項鍊、手鍊等商品，戴了幾年根本沒有改運，他覺得受騙，憤而提告請求5倍懲罰性賠償125萬元，但士林地院認為，「轉運」效果涉及宗教及民間信仰，無法以客觀數值量化評斷，無法僅以夏男「個人感受」就認定詐欺，遂判他敗訴。

夏男指控，「伊秀康國際開發有限公司」廣告宣稱商品是喜馬拉雅山龍脈石製成的飾品，可靠「數字靈動」提昇身體正能量磁場，他花了24萬餘元購買手錶、項鍊、手鍊等商品，戴了幾年覺得沒有改運效果，且手錶上的龍脈石脫落後，發現只是塑膠片，他向消保官投訴，業者卻未到場協商，才會提告。

伊秀康則抗辯，夏男購買的手錶款示，上面的龍脈石並非產於喜馬拉雅山，而是在崑崙山脈開採，仿效冰箱磁鐵片做法，將石頭磨成粉後再膠化成石片，材質不是塑膠片，且依廠商鑑定報告，該石片可增進人體吞噬細胞功能，至少有增強抵抗力的效果，但會因個人感受有所不同，若石片脫落，公司可幫忙修復。

法官勘驗廣告內容，確實宣稱「龍脈石奇門遁八字龍珀手鍊」、「龍脈石珀幸運數字項鍊」等商品，具有「結合3大奇法磁場」、「加上奇門遁甲八字、幸運數子磁場配帶身邊，具有轉運效果」。

但法官認為，到底有沒有命運之說，至今仍無法以科學完全驗證，「轉運」效果更屬模糊概念，無法以客觀數值量化評斷，涉及宗教及民俗等信仰，會依個人主觀感受有所不同，難憑夏男指控內容就認定廣告不實，遂判他敗訴。