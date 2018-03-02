黑道老大硬上女恩人 還逼她跟男友分手

2018-03-02 17:45

〔記者溫于德／台北報導〕黑道老大林上恩，近年屢犯槍砲、傷害或妨害自由等罪，已遭判刑定讞、入獄服刑中。但日前再被查出，「硬上」一名女恩人，甚至持對方手機傳送性愛畫面給男友、逼迫分手。刑事一審依強制性交罪判林男有期徒刑4年6月，其餘犯行併判1年，得易科罰金36萬，已上訴二審；民事今再判賠74萬，可上訴。

綽號「土匪」的林嫌是毒蟲，現年39歲，年輕時因吸毒遭判刑確定，後再因持有槍械或妨害自由等事，再被判3年10月刑期定讞；不過，前科累累的他仍對女恩人下手。

林男2014年12月計誘曾借款10萬元幫助過他的女恩人到家，見面後立即性侵2次，並持手機紀錄性愛畫面，假使不從，便會拳腳相向；而他惡行不僅於此，甚至將性愛畫面透過聊天軟體傳送恩人男友，致電謊稱女友已跟他發生性關係、決定分手，恩人被迫附和。

但男友依據雙方過往相處默契，察知女友語氣有異，預先報警；而林男得知後竟不懼怕，還載恩人前往男友家尋仇，路途中見巡邏員警，被害人才得以跳車獲救。不過，林嫌仍成功持女恩人提款卡盜領24萬元得逞。

林嫌到案後堅稱雙方你情我願、否認性侵，24萬元也是女方借款所得。但刑事一審依據被害人前後供詞一致，且有證人證明，被害人當日衣衫不整、面露懼怕表情，鄰居也曾聽見性交或毆打聲音，基於被告毫無悔意，依強制性交罪判刑4年6月，至於強制、偽造私文書或詐欺取財等罪，併判1年刑期，得易科罰金36萬元，現已上訴二審。

民事部分，林嫌日前出庭時仍做無罪答辯，堅稱是女方主動「找我發生關係」，否認賠償責任。台北地院民庭法官未採信辯詞，審酌雙方條件後，今判賠74萬。