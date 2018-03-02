好心載女友人赴前男友約 衰男被打破頭、搜出槍

2018-03-02 18:57

〔記者林嘉東／基隆報導〕公親變事主！林姓男子好心載蘇姓女友人赴余姓前男友的約，被誤認為蘇女現任男友，突遭余持玩具槍打到頭破血流，衰的還在後頭，林藏在車上的改造手槍，緊接著也被警方搜出；人不僅負傷，還被依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

基隆市警三分局百福派出所，昨晚10時許獲報，七堵區百五街16號前有2名男子在街頭拉扯、鬥毆；警方趕抵連忙將兩人拉開，釐清事發原因。

警方說，32歲余姓男子與大他4歲的蘇姓女子分手後，不滿蘇女欠他1萬元遲遲不還，約他昨晚10點在住處附近碰面。蘇女怕與余談判時遭遇不測，請32歲林姓友人載她過去。

未料，余男見蘇女坐在林的車上，以為蘇才跟她分手沒幾天，就另結新歡，怒不可遏，瘋狂持玩具槍猛K坐在車上的林。林被余男當場頭破血流，與余在街頭發生拉扯時，被趕抵的警察制止。

林、余被警方帶到派出所製作筆，林神色慌張，藉故上廁所，面對警方要求查看車子，卻稱鑰匙不見了。原來林趁上廁所時，把汽車鑰匙丟在廁所垃圾桶，警方找到鑰匙後，在車上駕駛座下方發現一把改造手槍與9顆改造子彈；經初步鑑定後具有殺傷力。

林無奈指出，這把改造手槍是他在網路上買的，用來防身用，想不到還沒用到就被逮。