梵印烘焙會員福利「超優」 超過6000人受害

台南「梵印烘焙」疑似惡性倒閉。（記者邱灝唐攝）

2018-03-02 16:48

〔記者邱灝唐／台南報導〕「梵印烘焙」疑似惡性倒閉，還傳出積欠員工薪水，超過6000名會員也恐受傷。部分員工、廠商及會員代表今天（2日）在時代力量台南黨部召開記者會，希望別再有民眾上當，時力黨部也強調會持續監督。

梵印烘焙去年7月試營運、10月開幕，原本預定春節後2月25日要開門營業，至今卻仍大門深鎖，拖欠貨款及員工薪水也遲遲未發。廠商、員工及會員站出來爆料，希望讓更多人知道，免於受害。

會員代表指出，辦會員卡的優惠相當好，儲值1000元可以購買1500元的商品，學生卡更可以買到2000元，還免費贈送10堂由知名咖啡店擔任講師的課程，儲值一定金額可獲半磅咖啡豆及掛耳咖啡，而成為金卡（儲值5000元）、白金卡（儲9999元），會員還可定時免費領取麵包和咖啡，種種優惠之下，才會儲值數千到數萬元，沒想到還沒享受福利，業者就憑空消失。也因為優惠吸引人，有消費者一口氣就辦了8張會員卡，而且根據員工於去年12月統計，會員人數超過6000人。

一名麵粉業者說，雙方一開始都是收取現金，後來金額越來越龐大，才改為月結，卻開始出現拖欠部分貨款的狀況，儘管蔡姓負責人曾說可用設備原料抵押，但最後決定分期攤還，至今仍欠40多萬；員工代表則指控，因拖延薪資而離職及被資遣的員工近30人，多半少領約1個月左右的薪資。

時代力量永康區市議員擬參選人林易瑩說，勞工局曾在新聞稿中承諾會提供墊償、失業給付等申請，她與黨部也會全力監督，捍衛市民權益。