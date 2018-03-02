酒駕累犯學不乖 4度被抓嗆警耍無賴

2018-03-02 16:24

［記者楊政郡／台中報導］「心存僥倖、遇警耍賴」，59歲蔡姓男子上月16日酒後騎機車在台中市東區旱溪西路與旱溪街口，員警從後看他車行不穩，正慢慢靠近準備攔停，還未鳴笛他就主動靠邊停車，員警聞到酒味說他「喝酒開車喔」，但他辯稱沒騎車「有喝酒是真、但我沒騎車」，三分局交通隊員警看他在硬ㄠ，說全程有錄影下來，蔡男接受酒測高達0.59MG/L，查出元月已第3次被查獲酒駕，這是第4次，準備坐牢反省吧！

三分局交通隊指出，蔡男發現巡邏車過來，主動路邊停車，而員警上前準備對其酒測，蔡男一開始極不配合甩頭就走，說我要回家不行嗎，對於警說懷疑他酒駕要求酒測，他辯稱「他有喝酒是真，但我沒有騎車」，還嗆警，就算我酒後駕車成立，去法院也立刻就會放回來了。

警方追查發現該名男子上個月才因酒駕，也是遭交通隊查獲，也是一貫耍賴伎倆，表演情緒失控戲碼，意圖逃避警方盤查，混淆視聽，藉由大聲咆嘯要先聲奪人，甚至稱警方看到他時，他已沒有駕車，他機車已經熄火，所以沒有騎車。

警方說真相只有一個，行車記錄器及密錄器證明其駕駛行為，上次酒駕已是第3度被查獲，還未被判刑，這次經酒測值0.59MG/L，又第4次酒駕，如果他5年內3犯，就準備入牢籠反省了。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆