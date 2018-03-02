父母躲債藏偏鄉打工 暖警助姊弟檔入學

2018-03-02 16:10

〔記者許國楨／台中報導〕目前分別10歲及9歲的曾姓姊弟檔至今未上過學，原來是因為欠債雙親遭逼債又被告詐欺，不得已才帶著他們四處藏匿打零工為生，台中市警局婦幼隊小隊長廖誌祿、偵查佐許麗萍經半年鍥而不捨深入雲林、南投等偏僻山區追查終於找到這家人，協助這對姊弟開心就學，而廖、許二員昨也接受警局公開表揚。

婦幼警察隊隊長張添勝說，兒童失蹤一直是社會矚目案件，許多嬰兒或幼童常常在受虐或死亡多年後才被發現，警局秉持此工作重點，配合相關局處及地檢署鍥而不捨追查失蹤兒少，並置重點於失蹤多年之兒少，避免憾事發生。

至於這對住台中太平區的曾姓姊弟檔因分別於103年及105年國小新生未入學，幼童的阿公歷經3年餘仍遍尋不著，彷彿人間蒸發而報案協尋，該隊小隊長廖誌祿、偵查佐許麗萍等員，經半年來調閱相關資料，並深入雲林斗六、林內、南投竹山等處探查，彙整片片段段訊息鍥而不捨，終於追查到幼童雙親的訊息。

原來是幼童父母因案通緝，攜2名幼子四處打零工為生，疑藏匿於雲林地區從事噴灑農藥工作，經廖員等員前往雲林縣林內鄉多方訪查，過年前終於找到這家人，經深入了解幼童父母因生活需錢欠債被告詐欺，多年來為躲避債主暴力恐嚇討債故四處躲藏，隱匿偏鄉務農為生，因經濟拮据才未讓孩子上學。

經警方尋獲後，幼童雙親表示「終於放下懸在心中多年的石頭」，不用再過著躲藏的日子，姊弟檔目前也在社工評估後安排就學；而廖、許二員也因近期內連續尋獲3名失蹤多年幼童，忠勤精神膺選「好人好事楷模」，昨在局務會報中獲局長楊源明公開表揚，兩人也希望孩童們能夠在健全完善的環境成長，平安長大。