19隻狗沒吃沒喝籠舍破 繁殖場主被罰7.5萬

倖存犬隻被關在狗籠中等待救援。（資料照）

2018-03-02 14:51

〔記者溫于德／台北報導〕繁殖場吳姓業者遭檢舉飼養19隻犬隻時不僅環境惡劣，還將17具已死亡的屍骸棄置空地；新北市政府動保處稽查後認定他未盡責照顧，害犬隻受有傷害、病痛，甚至有死亡之虞，依違犯動物保護法裁罰7.5萬元；但吳不服提告抗罰。而台北高等行政法院認同開罰理由，日前判他敗訴，仍可上訴。

新北市動保處日前接獲檢舉，遂於2015年12月25日前往吳男位於林口區的繁殖場稽查。豈知進門後立刻發現飼養環境惡劣，直接導致在籠內的19隻犬隻無飼料可吃、也無充足水可飲用，且無施打疫苗紀錄、籠舍也已毀損嚴重，無法遮風擋雨；此外，他也被查出，將已死亡的17隻犬隻隨意棄置籠外空地。

動保處因而認定吳觸法，依違反動保法裁罰7萬5千元，同時禁止認養收容動物、不許申請經營寵物繁殖、買賣或寄養等。

不過吳男隨即提出抗罰，他主張，照顧犬隻迄今花費超過百萬，否認棄養行為，且會自動幫犬隻施打疫苗，實際上屬於細心照顧；至於為何會有犬隻遺骸？他也解釋，犬隻陸續老死，並非不顧。

但動保處提出現場髒亂不堪照片反駁吳男說法，另辯，犬隻因飼主照顧不周而死、非病死，且犬隻生前不具任何醫療紀錄，力主裁罰有理。

北高行審理後認為，吳男確實未盡責飼養犬隻，導致犬隻生病或死亡，確實違反動物保護法規定，認同動保處裁罰，判他敗訴。