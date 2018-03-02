示愛詐13熟女845萬 被催婚還嗆人「老又離婚」

2018-03-02 14:27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年44歲蔡聖傑雖已結婚生子，卻流連網路「愛情公寓」、「百度聊天室」尋找具有經濟基礎且渴望愛情的熟女，雙方以結婚為前提交往，從民國100年至105年前後跟13名女子認識及交往，佯稱拚事業，開汽車旅館、做茶葉生意、民宿、租車等事業，還稱自己爸爸住院命危、死亡等理由，把女子當作「提款機」，前後詐得845萬，最慘的女子還幫蔡男買汽車，失金375萬元，該案彰化地院今審理終結，以詐欺罪判處蔡男5年徒刑，外加強制勞動3年。

沒有正當職業的蔡聖傑，整天掛在網路聊天室，靠著俊悄的臉龐向女網友示愛，她尋找的對象，絕大多數年紀都比他大，都是經濟有一定基礎的「熟女」，被害女子年紀最大51歲，最年輕的則有36歲。

蔡男均透過「愛情公寓」及「百度聊天室」認識被害人，隱暪自己有詐欺罪服刑及結婚生子的真相，從網路聊天室得知被害女子職業，刺探其對結婚的渴望，讓女子一步步陷入愛情的迷網，雙方展開約會、同居，蔡男詐取金錢的方式，都宣稱自己有意結婚，但缺乏經濟基礎，佯稱自己想要開汽車旅館、當鋪、電子遊戲場、民宿、租車行等。

判決書說，蔡男於民國100年就認識曾姓女子，2人還懷孕生下一名女兒，但曾女為了資助他做生意，前後付了209萬，最後也沒結婚，曾女反過來告蔡男詐欺。

判決書指出，蔡男專挑有經濟基礎的女子下手，同一時間，只交一至兩個，雙方感情穩定後就開口要錢，第一招就是帶到銀樓買「定情物」，女子為了證明自己是真心，都會付錢買黃金送蔡男。

判決書表示，蔡男每次每個交往大都維持半年，要錢的理由不外乎「拼事業」，招數用多了，女子不信，又藉口父親在美病危，需錢孔急，女子二話不說，匯款救急，若女子催結婚，便說「父親死掉，百日內不能結婚」，又說「我跟人家打架，需要和解金和律師費」，如果女子「壓搾」不出錢來，便提分手。一名佘姓女子前後付給他357萬元。

檢察官說，被害女子的共有特徵就是經濟不虞潰乏，交異性朋友的方式都依賴網路，面對蔡聖傑這個舌燦蓮花的情場老手，幾乎「繳械投械」，且蔡特別偏愛對離過婚或年紀較他大的的女子下手，若女子催婚，他回嗆「妳年紀那麼大，又離過婚，難道還要繼續再找對象嗎？」女子大都乖乖付錢。

蔡男在法庭稱「我每段感情都是真心的，沒有詐財，只是預借，以後會還」，但法官駁斥他，交往時隱暪結婚和曾入獄的事實，怎能說真心？

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