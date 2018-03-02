蠢匪押人要錢在家等 同夥跑光剩下他被逮

2018-03-02 14:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕陳姓油漆工疑與表弟賴姓男子疑有債務糾紛，賴嫌夥同林姓、另名陳姓男子，趁陳男訪友時將其押走，一陣痛毆後，陳男無力償還，3煞把陳男押回其住處，要陳男向兒子求救，嗆聲還錢才肯放人，林嫌大膽地在陳男家中等陳男兒子湊到錢回家，陳男兒子報警，警方逮獲強押陳男討債的林嫌，但同夥賴、陳2人已逃逸；陳男辯稱，他沒欠錢，警方先法辦林嫌，仍待賴嫌到案釐清案情。

新北市警方上月27日晚間9點獲報，23歲陳姓男子指稱，他的父親因債務糾紛，遭人押到家中討債，警方獲報，發現38歲林嫌在57歲陳姓被害人家中，控制其行動，陳男一見警方到場，連聲求救，警方壓制林嫌逮捕；但林嫌辯稱，他只是跟陳男討債，不清楚2人糾紛。

警方調查，陳姓被害人與48歲賴嫌是表兄弟，賴嫌不滿陳男多年前積欠10萬債務，得知陳男上月27日晚間6時許到板橋找朋友，賴嫌帶著林嫌、陳嫌上門要求還錢，陳男指稱根本沒欠錢，也沒有10萬，賴嫌等人猛毆陳男頭部、全身，因陳男腿部受傷，行動不便，無法脫困。

賴嫌要陳男打電話給兒子，告知要討到錢才會離開，要陳嫌兒子連忙籌錢；陳男兒子得知父親遭人強押，，立即報警，警方到場向陳男兒子了解案情，得知林嫌在陳男家中，上門逮人，林嫌辯稱自己只是幫朋友，不清楚2人過節，將林嫌依妨害自由、傷害罪移送法辦，警方也積極緝捕在逃的賴、陳2嫌。