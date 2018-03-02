不滿財產分配不公到姊姊家縱火 火爆弟收押

2018-03-02 13:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市文發路一民宅於上個月23日凌晨遭人潑松香油縱火，燒毀屋外一張塑膠椅，幸無人傷亡，警方調閱監視器查出女屋主的胞弟47歲黃姓男子涉有重嫌，將黃男拘提到案，黃男坦言因不滿財產分配不公犯行。警訊後，昨天依公共危險、毀損等罪嫌將黃男送辦，檢方聲押獲准。

黃姓女屋向警方說，當時睡夢中聞到煙和塑膠味，以為是電暖機引起，起床發現屋外有火光，趕緊報案。

苗栗警方獲報趕抵，到場發現民宅騎樓前，尚有一張塑膠椅燃燒，立即將火勢撲滅，沒讓災情擴大；警方調閱監視器畫面，發現一名戴漁夫帽、口罩男子，在23日凌晨3點54分潑灑松香油縱火後離去。

女屋主查看影像後，發現縱火男子的體態與她的胞弟身形相符，並稱因財產分配糾紛，胞弟曾多次上門騷擾，去年10月有向苗栗地方法院聲請並核發通常保護令，但弟弟仍對兄姊等人騷擾。

警方調查，黃男於新竹市區1間酒吧工作，經擴大調閱犯嫌逃逸沿線監視器，發現也是從新竹市乘坐1輛小客車前來，研判黃男涉有重嫌，苗栗地檢署聲請拘票。

但黃男犯案後，逃逸躲藏，苗栗警分局也請各單位協助追緝，於2月28日下午5點許接獲頭份警分局通報發現黃男行蹤，苗栗警分局遂趕赴將他逮捕。

黃男起初否認犯行，辯稱案發時人在新竹市，經員警提出監視器影像，黃男才坦承犯案，並供稱因不滿財產繼承不公。

警方於昨天依毀損、公共危險及家庭暴力防治法等罪嫌，將黃男移送苗栗地檢署偵辦，檢察官向法院聲請羈押獲准。