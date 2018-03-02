快取寶吸金4大招術 民代、警調也受害

2018-03-02 13:53

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕快取寶違法吸金案，嘉義地檢署起訴孫岳澤夫妻等14人，起訴書指出，孫岳澤夫妻以設立萱萱公司及認購其股票、投資快取寶智能櫃、上海迪士尼商舖等4大招術，誆騙投資可獲得高額獲利，10年來違法吸金高達188億3670萬餘元。

檢方指出，孫岳澤夫妻初期設立萱萱國際公司以生產銷售波麗材質公仔玩偶為業，因此結識黃振龍等44人後，逐步拓展、建構其違法吸金版圖。

自96年起，孫岳澤分別以萱萱公司取得台灣華特迪士尼公司授權製作公仔，並持偽造及變造之合約書、訂購單，對外佯稱萱萱公司因承接大量公仔訂單，有資金需求，月利潤2%以上，並開立本金及利潤支票向投資人保證獲利，以此方式招攬投資人吸金。

101年間，孫岳澤對外誆稱萱萱公司及其子公司巨豐公司有鉅額海外訂單，因公司資金逐漸穩固，之後將減少外資投資訂單，如欲繼續投資訂單者，繳回到期支票或匯入股金成為萱萱公司股東或巨豐公司固定股東者，可優先投資訂單，利潤高於他人，每年可分配高額利潤等誘騙投資人吸金。

104年起，孫岳澤並以投資快取寶智能櫃機器，可獲得高額獲利並保證投資利潤月利2%至7%不等，向投資人招攬資金。

起訴書說，孫岳澤夫妻於104年5月間，對曾國護、許明環等人誆稱萱萱公司經抽籤取得購買上海迪士尼主題樂園商舖資格，每單位台幣1億800萬元價格，購入後可按月收取租金人民幣19萬8720元不等，且1年後該公司將以原價買回，並偽造萱萱公司與華特迪士尼公司簽訂之合約書，提示予曾男、許男等人觀覽，以此誘騙致曾男、許男購買店鋪，共詐得4億1904萬元。

檢方表示，孫岳澤夫妻另以詐欺方式邀約投資人認購萱萱公司股票共詐得5億5680萬元，並以銷售虛偽增資富利安股票方式，共詐得7億6115萬1000元。

辦案人員透露，被害人不乏嘉義地區有頭有臉的民代、政商名流外，甚至調查局內部、警界等也有人受害，也有家庭主婦、退休公教人員向親友借貸投資或拿退休金投資。檢方表示，部分被害人不願到庭說明，因此偵辦極為困難，承辦團隊仍以最大努力儘可能還原案情真相，並將持續積極調查，以確保社會正義與金融秩序。

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