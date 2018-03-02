男自稱「姊」恐嚇拒拍裸照女網友 被判4萬

34歲洪姓男子去年9月涉嫌出言恐嚇，要求吳姓女子透過臉書私訊傳上半身全裸照給他。桃園地檢署今偵結，認他涉犯恐害危害安全罪嫌，予以緩起訴1年處分，6個月內須向國庫支付4萬元。 （記者魏瑾筠攝）

2018-03-02 13:18

［記者魏瑾筠／桃園報導］34歲洪姓男子去年9月在臉書認識吳姓女子並以「姊」自稱，使吳女誤信而用私訊傳送僅穿內褲的不雅照，後更得寸進尺要求吳女自拍上半身全裸照，因吳女不從，洪男涉嫌出言恐嚇「要把不雅照外流」，嚇得吳女立刻報警。桃園地檢署今偵結，認他涉犯恐嚇危害安全罪嫌重大，但考量洪男坦承犯行，予以緩起訴1年處分，6個月內須向國庫支付4萬元。

吳女控訴，洪男去年9月12日晚上8點多，透過臉書私訊和她聊天，並隱瞞自己性別使她卸下心防，後來洪男假借教她拍照名義，要她傳照片內褲的多張不雅照，她也傻傻照做，不料洪男接著要求她再傳上半身裸照，因感覺有異拒絕，就收到洪男傳「妹想讓你的照片外PO嗎？」、「不想拍就刪除姊後果自行負責」、「拍好聽話姊不會對你怎樣」等恐嚇訊息。

檢方偵訊，洪男坦承自己因一時失慮，事後感到懊悔，檢察官依被害人證詞及臉書私訊翻拍照片，考量洪男已有所警惕，且行為危害不大，予以緩起訴處分。