阿嬤壓歲錢不見了! 警地毯式搜索尋回讓老人家破涕為笑

警方20分鐘內找到阿嬤的壓歲錢。（記者許國楨翻攝）

2018-03-02 12:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市游姓阿嬤獨自到台中公園賞花燈，回家時才驚覺綁在身上的腰包不見了，由於腰包內是今年過年收到兒孫輩包的五萬元紅包，生性節儉捨不得花的阿嬤頓時心急如焚，所幸警方獲報立即發動地毯式搜索，20分鐘內神速在公園女廁尋回，讓老人家這才破涕為笑，鬆了一口氣。

55歲的陳姓市民當天下午滿臉焦急的跑進台中公園派出所，表示已經83歲高齡的母親稍早獨自到公園賞花燈，回家後才發現綁在身上的腰包不見了，由於腰包裡有母親今年過年收到兒孫輩包的所有紅包，那是孝順的孫子們孝敬阿嬤的壓歲錢，加上母親平時生活節儉收到紅包也捨不得花，每天都隨身攜帶在身上，結果現在全都不見了，在家裡急的茶不思飯不想。

警員林良祐、吳佩蓉得知立即到園區內幫忙尋找，也聯繫建設局所屬的台中公園清潔維護廠商請工作人員在園區內的公廁及垃圾桶協助找尋有無類似腰包，果然不到20分鐘，員警及清潔人員就一起在公園女廁內發現阿嬤的霹靂腰包，立刻聯繫陳男到派出所查看。

經陳男清點確認，腰包內的財物及52000多元紅包都原封不動，陳男立即打電話回家跟母親報告「紅包失而復得的好消息」，讓家中的長輩及子女都鬆了一口氣，表示如果找不到紅包，老人家一定會非常鬱卒的，對於警方及工作人員的積極及熱忱態度，讓陳男全家人備感溫暖及感動。