周泓旭共諜案對質作證 王炳忠：請將電腦還給我

台北高等法院今日審理共諜周泓旭案，傳新黨青年軍王炳忠（右）、王父王進步（中）出庭。（記者黃耀徵攝）

2018-03-02 11:39

〔記者楊國文／台北報導〕中國籍男子周泓旭涉在台發展組織案，今傳訊新黨青年軍王炳忠、王父王進步和負責處理周泓旭電腦硬碟等資料的調查局鑑識人員作證，並將提訊周，讓周和王炳忠等人對質，查明王有無檢方指控涉充當周的「下線」，在台協助中方發展組織，王炳忠庭前受訪表示，希望調查局國安站人員儘快將查扣的電腦還他。

高院1月時開庭訊問周泓旭，並提示周被查扣的電腦硬碟、查扣到「入黨申請書」等25項物證，要求周說明，周均堅稱「被栽贓」、或不知情，由於台北地檢署查出周涉嫌利用新黨青年軍王炳忠等人策劃「星火T計劃」、「燎原新聞網」在台替中方發展組織，違反國安法，並移送併案審理，因此今上午傳訊王進步、王炳忠父子和調查局鑑識人員出庭作證，庭訊採秘密審理進行中。

庭訊前，王炳忠聲稱，台北地檢署寄給調查局的公文，已指出希望調查局儘快通知他領回被查扣的電腦證物，王訴苦說，目前無電腦可用，只能用新黨的電腦，希望調查局儘快將查扣的電腦還他，他和爸爸今天是以證人身分出庭，會善盡作證義務，據實以告，協助法官釐清事實。

周泓旭被提訊出庭前表示，黎明前的夜總是黑暗的，光明終將到來，而他有很多話要說。

曾來台取得政大碩士的周泓旭，被控接受中國黨務機構官員委託，來台以利誘遊說有機會接觸外交部機密的「A男」替中方工作，但「A男」機警舉報，周被依國安法的發展組織未遂罪判刑1年2月。周不服，上訴高院。

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