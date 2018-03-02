毒蟲誆稱牙疼違規停車買止痛藥 警方祭「大外割」伺候

王男自小客因違停引起警方注意盤查。（記者許國楨翻攝）

2018-03-02 11:33

〔記者許國楨／台中報導〕王姓毒蟲購毒後開車急停藥局附近買注射針筒準備解毒癮，因違規停車遇盤查，心虛王男在員警靠近車輛之際以迅雷不及掩耳速度上車發動車輛，連車門尚未關上就想倒車疾駛離開，警方見狀將拒捕王男拉出車外並施展柔道大外割壓制在地，他辯稱因牙疼才亂停車急買止痛藥，結果口袋不見普拿疼反掉出毒品當場露餡。

台中市警局保安大隊第一中隊日前深夜巡經北屯區昌平路時，見一輛自小客違規停車上前盤查卻發現車內無人，警方研判駕駛應在自小客附近守候觀望時，有毒品刑案紀錄的30歲王男突然現身以迅雷不及掩耳速度上車，隨即發動引擎就要離開現場。

只是王男連車門都沒關好就倒車還一度擦撞警車，員警為避免危害發生即時制止以強制力將他拉出車外，並使用施展柔道的技巧「大外割」先把王壓制在地一次，未料王起身後再度掙扎，又被警員奉上大外割，讓他再度趴地無法動彈。

王男誆稱因牙齒痛到受不了才會亂停車急著到一旁藥局買止痛藥，但壓制過程中不見普拿痛疼反自口袋掉出毒品，當場拆穿謊言，警方王男身上共起出安毒8包（重13.6公克）、海洛因2包（重1.3公克）以及摻有海洛因香菸1支。

王男警訊中供稱，因工作壓力稍早向上游毒販買毒吸食，並開車急停藥局附近準備買注射針筒解毒癮，未反被警方盯上露餡；警方訊後先將全案依毒品罪嫌送辦並繼續追查毒品來源。

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