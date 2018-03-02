誰偷96罐高粱酒？役男被疑但監視器被他格式化不見了

2018-03-02 11:27

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市政府工務局28歲蘇姓役男，涉嫌在2016年3月起至5月間，偷走工務局放在研討室總價70560元的馬祖東涌高粱酒8箱（約96瓶），全案經工務局秘書室職員清點酒品發現數量不對後爆發，而蘇男疑為脫罪又趁無人注意時，涉嫌獨自三進主機室將監視器畫面格式化。桃園地檢署今偵結，依破壞電磁紀錄罪嫌起訴蘇男，竊盜罪嫌則因罪證不足不起訴。

檢方調查，蘇姓役男自2015年10月起至2016年9月在工務局服替代役，負責輪值更新主機房的電子看板系統，並持有主機房鑰匙，工務局秘書室職員2016年5月5日清點酒品發現數量不對，於同年月9日開始調查，蘇姓役男也協助進入主機室觀看、過濾監視器畫面，工務局李姓資訊人員因而將監視器系統最高權限帳密告知蘇男。

不料，同年月12日上午7點多工務局員工發現主機室的監視器畫面被格式化，轉向桃園市政府調閱相關畫面，卻發現蘇姓役男在7點間三次獨自進出主機室。

蘇男接受政風室人員訪談時宣稱，當時進主機室是在備份監視器畫面，但在檢方偵訊時又改口，進入主機室只是為了操作電子看板的電腦，並沒有操作監視器，在政風室的說法只是「為了想早點退伍」，矢口否認有格式化監視器，並稱工務局是因為他將監視器畫面格式化，舉止異常，才認為酒是他偷的，堅決否認偷酒。

檢方偵訊，李姓資訊人員證稱工務局監視器系統無法透過網路對外連結，且蘇男確實有主機室鑰匙及監視器系統最高權限帳密，監視器業者也證稱，監視器遭人格式化。

而蘇姓役男辯護律師則稱，即便監視器畫面拍到蘇男三進主機室，但因監視器畫面已被刪除，也無目擊證人，且酒放在工務局任何人都可隨意進出的研討室，沒有證據證明蘇男偷酒。

訊後，檢方依證人證詞、相關監視器畫面，認蘇男涉破壞電磁紀錄罪罪嫌重大予以起訴，竊盜罪嫌則因罪證不足不起訴。