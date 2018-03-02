亂虧友人「七仔」爆衝突 互搶衝鋒槍打到自己

2018-03-02 11:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在台南地區從事暴力討債的顏姓男子等人，日前約岡山徐姓男子等友人，在岡山區某家酒吧內包場喝酒，席間，徐男等人亂虧顏的女友，雙方因而起衝突，顏男等人拿出制式衝鋒槍及改造手槍示威，雙方搶槍過程中槍枝走火，打傷顏及徐姓男子，警方獲報展開追查，順利逮捕涉案人員，訊後依槍砲、殺人等罪送辦。

警方指出，24日凌晨2點多，顏姓男子（26歲）與黃姓（27歲）、許姓（19歲）等5位友人，從台南出發到岡山區某酒吧包場喝酒，顏男等人再找來在高雄地區從事酒店圍事的徐男（34歲）等5人一起到酒吧同歡，不料，雙方酒酣耳熱之際，卻因徐男這一方的人亂虧顏的女友「KK」，導致雙方起了口角衝突。

兩派人馬在酒吧內互相叫囂時，顏拿出1把美製TEC-DC9迷你衝鋒槍，黃也從隨身的包包裡掏出1把改造手槍交給許男助陣，徐男等人見對方拿槍，竟上前企圖奪槍，一陣拉扯間，衝鋒槍走火射出3發子彈，其中2發子彈貫穿顏的左腹和左大腿，1發子彈擦傷徐的右腳指。

顏、徐2人受傷後，分別由友人開車載他們就醫，經醫院通報警方有槍傷患者後，警方隨即展開偵查，並於昨日陸續逮捕、傳喚相關人等到案，還在醫院外的貨櫃屋底下，起獲兩把涉案槍枝。

顏男等人落網後，雖坦承涉案，但拒絕透露槍枝來源，，員警發現顏男曾在103年元旦當天，在高雄市路竹區涉及另起槍擊案，當時已被湖內分局查獲並經判刑後執行完畢在案，如今又挑農曆年後玉皇大帝生日當天犯案，私下員警戲稱他專門喜歡挑大過年開槍犯案是很嚴重的忌諱，所以犯案一定很快就落網。

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