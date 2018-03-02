刑警砍傷同事駕偵防車墜港輕生 救援影片曝光

2018-03-02 11:21

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市警二分局李姓偵查佐（27歲）與同小隊田姓（26歲）偵查佐1日晚間駕偵防車外出，坐在副駕駛座的李員忽然持水果刀刺向駕駛座上的田員，田負傷逃出車外，李再開著偵防車衝進南寮漁港，被救起時已無呼吸心跳，目前田在醫院觀察，沒有生命危險。

據了解，李員近日情緒異常低落，逢人就道歉，同事皆一頭霧水。警方今召開記者會，指1日上午，領導兩人的謝姓小隊長發現李員情緒低落，便臨時建議由田員陪同李員外出勘查現場並藉機開導李員，了解他情緒不佳的原因。

警方指出，兩人1日晚間8點55分開偵防車離開分局，並將車開往市區東大路邊，田員在車內詢問李員為何心情不佳，李員先詢問田員是否有紙，隨後在對方彎腰時持長約20公分的水果刀猛刺，田員流著鮮血逃離車內，李員沒追趕，而是直接將偵防車開走，之後直接衝入南寮漁港。

9點25分，田員打電話給謝姓小隊長求救，隨即被路旁店家發現，趕緊叫救護車，其他同事趕到現場時，田員正趴在桌上流血，立刻將他送醫，發現前胸兩處穿刺傷，左前臂、右後肩、左右手掌劃傷，左胸皮下血腫，急救經手術縫合後幸無大礙。

晚間10點，二分局偵查隊定位李員駕駛的偵防車在南寮漁港， 同時消防隊也接獲民眾報案，指有車輛落入海中，派員著潛水重裝備進行搜救，但因偵防車體嚴重變形，花了約半小時才將車窗擊破，把卡在車內的李員救出，11點9分送醫時已無生命跡象，送醫後不治，同時警方打撈偵防車時，也在副駕駛座地板發現李員刺傷人的水果刀。

警方指出，李員個性憨厚，任勞任怨，去年中才考上偵查佐，從派出所轉至二分局偵查隊服務，田員則從事偵查工作一年多，歷經刑警大隊、三分局等單位，半年前調至二分局，與李員配置在同個偵查小隊，兩人就坐在隔壁。

警方表示，李員、田員皆為警專29期同學，平日感情良好，農曆年前兩人所待的偵查小隊才成功執行高檢署「安居緝毒專案」，成功查獲一、二級毒品與兩把金牛座改造手槍，成果豐碩獲頒行政院表揚狀，但由於兩人資淺，偵辦案件皆採支援方式，初步了解兩人並無爭奪績效的問題，同事們也對這起案件發生感到既難過又困惑，整起案件仍待調查釐清。

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