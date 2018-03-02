遭冒名傳私密照給男友人 女竟找不到元凶！

2018-03-02 00:01

〔記者王俊忠／台南報導〕原是男女朋友關係的女子小芳與男子阿為，後來因故情海生變，小芳控阿為冒用其臉書身分、照片在手機LINE設小群組，邀小芳的兩位男性友人加入，並PO上「看你們誰大根、能滿足我、你們兩個都舔過」及小芳的私密處照，但小芳舉證不足，台南地院簡易庭法官無法認定阿為是冒用人、判阿為不必賠50萬元。

小芳指控，105年5月23日晚間，男友阿為盜用她臉書照片與暱稱，冒充她的身分利用手機LINE通訊軟體可加入好友功能，邀請她的謝姓與許姓男性友人加入對話小群組，阿為再於冒名的LINE帳號身分傳送「看你們誰大根？能滿足我、你們兩個都舔過」的字句到許男與謝男都看的到的小群組。

小芳還痛指阿為涉把他們兩人交往期間、她不知情狀況下被偷拍的私密部位照片，傳到群組給許男與謝男觀看，嚴重侵害其隱私與名譽權。

謝姓男子看到這些內容後截圖傳給小芳看，小芳才知道自己遭人冒名發出性噁心話語與私密照片。因為後來阿為與謝男打電話聯絡時，阿為的談話內容與在這冒名的LINE小群組談話內容是一致的，若阿為不是冒名的人，怎會知道這小群組的對話內容？小芳為此要向阿為求償50萬元精神慰撫金。

遭控告的阿為嚴詞否認盜用小芳在臉書上的身分與許、謝兩男對話聊天，因為他與小芳兩人訴訟頻繁，是在訴訟過程知悉小芳交友狀況與過程；謝男還在104、105年的1年多時間恐嚇他，案子由台南地院審理中，他不必參與小群組就能得知相關資訊，小芳以他與謝男的通話內容、遽推斷阿為是冒名人，毫無根據，不足採信。

一審簡易庭法官調查認定小芳舉證內容不足，難對原告做出有利認定，因此判被告勝訴、不必賠50萬元給原告。此案還可上訴。