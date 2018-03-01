疑受憂鬱症之苦 小學女教師放學後跳樓自殺身亡

2018-03-01 19:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹1名52歲國小女教師疑似患有憂鬱症，傍晚近5點學生都放學離校之後，趁無人之際，從學校4樓走廊一躍而下，墜地時發生巨大撞擊聲。校方人員聽到「砰」的巨響，出去看發現女老師已躺在地上，並立即通知119送醫急救，然而到院已無生命跡象，現場未留遺書。

據了解，跳樓的女教師疑長期飽受憂鬱症所苦，之前曾向校方告假一段時間，下學期開學後才返回學校任教沒幾天，沒想到就發生意外，讓師生震驚遺憾。而女老師身後留下一對未成年子女，學校教職員都感到相當難過。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980