老翁到西門町看花燈昏倒 波麗士衝出警所即刻救人

2018-03-01 18:55

〔記者王冠仁／台北報導〕65歲林姓老翁日前到台北市西門町看花燈，疑不耐寒風低溫，忽然昏倒在地，漢中派出所警員顏毓廷見狀，立刻從所內衝出來照料他，並通知救護人員，老翁幸好沒有大礙。

警方說，林姓老翁在台北燈節開幕當天晚上，跑到西門町看花燈，當時他在漢中所外觀看主燈「幸福魔力狗」，卻血壓忽然驟降昏倒。警員顏毓廷見狀立刻衝出來，將老翁攙扶進派出所休息。

顏毓廷通知救護人員，也一邊查詢林翁年籍資料，通知家屬趕來派出所。經救護人員救護，老翁恢復意識，送往醫院救治，家屬事後趕到，不斷感謝警方大力相助。