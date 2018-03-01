鳳凰志工開始報名 未來協勤北市6分隊

北市鳳凰志工開始報名，訓練後將協勤基層分隊。（記者姚岳宏翻攝）

2018-03-01 18:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市消防局一年一度的鳳凰志工召募活動又開始報名了，凡年滿20歲以上、45歲以下，具助人熱忱與服務興趣的民眾，經面試及考核，可參加EMT1的專業訓練，通過後取得鳳凰志工資格，未來將分發至6個志工分隊，加入協勤行列，報名即起至5月13日（周日）止，歡迎踴躍報名參加，救人利己。

消防局指出，鳳凰志工將派駐救護量較大的雙園分隊（萬華區）、復興分隊（大安區）、中崙分隊（松山區）、建成分隊（大同區）、松江分隊（中山區）及莊敬分隊（信義區）等6個分隊協勤，每人1週服勤至少1次，服勤共3時段供選擇（9時30分至12時30分、14時30分至17時30分及19時至22時，每次3小時），並協助辦理演習及急救宣導等。

消防局表示，以往志工利用下班、放學後排班至分隊，像是協助CPR、重大創傷案件協助止血包紮搬運等，都能在現場有效協助救護人員執行救護勤務。復興空難、八仙塵爆等重大災害發生時，更能主動趕往災害現場協助緊急救護工作，對人力不足的消防單位而言，實有莫大幫助。

資格條件：

一、20歲以上、45歲以下之身心健康中華民國國民。

二、未參加其他義勇或民防組織者。

三、高中（以上）學校畢業或同等學歷。

四、具助人熱忱與服務志趣，且願餘時參與救護及相關工作者。

五、未曾受有期徒刑以上刑或感訓處分之裁判確定者，但因過失犯罪者，不在此限。

承辦單位及連絡電話：

承辦單位：臺北市政府消防局緊急救護科（臺北市信義區松仁路1號）

聯絡電話：（02）2729-7668 轉 6416或6415