1週獲利20％？新興「龐式騙局」連詐多人 女大生也上當

2018-03-01 18:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園警分局大寮分駐所短短幾天接獲3件「小額投資虛擬貨幣可快速獲利」網路詐騙案，被害人以為1星期可獲利20%，被騙2000至3萬元不等，警方指出，這是新興的「龐式騙局」，提醒天下沒白吃的午餐。

才剛過完年假，大寮分駐所就陸續接獲20歲鄭姓女大生、34歲吳姓婦人報案，指稱遭網路詐騙，分別損失2萬及2000元，今天下午又有名27歲李姓網拍業者氣喘吁吁跑來報案，經詢問也是遭同樣手法詐騙，她希望警方能及時阻止匯出的3萬元。

警方指出，這3起詐騙法手如出一轍，被害人都是在網路上看到｢套利交易平台且快速獲利的網站，只要投入2000元以上現金，就可以投資比特幣等虛擬貨幣，而且低風險、免拉人加入，就保證每星期可獲利20％。」廣告，因而試探性詢問，對方則以Line聯繫。

由於網頁上還有「真人」獲利見證，騙徒在Line講得天花亂墜，被害人信以為真匯出款項，沒想到1星期後沒收到20%的獲利，對方的網頁、Line也迅速關閉。

警方指出，這類型網站非常多，主打「低投資、快速高報酬」來吸引民眾投資，其相同之處都是在頁面上只列出部分交易規則及注意事項，其他內容相當空泛。

警方表示，詐欺集團還安排「真人」見證，但拿到的錢也不過是自己本身或其他新加入者投資本金的一小部分，藉此「放長線釣大魚」，當資金流入不足以支出而崩潰時，最下層的大量投資者便會蒙受損失，也是就是所謂的｢龐氏騙局」。

除了大寮分駐所，高市其它地區也陸續接獲類似詐騙報案，警方呼籲民眾提高警覺。

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