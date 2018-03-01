他害的！合夥主辦擅改合約暗揩油 韓團B1A4見面會告吹

2018-03-01 18:19

［記者黃捷／台北報導］韓國男團B1A4因韓劇《雲畫的月光》走紅，原定2015年7月來台舉辦粉絲見面會，卻因台灣主辦單位「勝紘國際」的合夥人吳兆烜私自修改合約，從中暗槓3萬美元（約台幣90萬），被韓方經紀公司「信天翁」抓包，台韓雙方合作因此破局，活動最終停辦；吳男被士林地院依偽造文書罪判刑5月，易科罰金15萬。

判決指出，勝紘、吳男合夥舉辦B1A4台灣粉絲見面會，與信天翁談定18萬美元（約台幣540萬元）演出費用，吳男取得信天翁擬定的合約書，為確保自身利益，竟擅自修改金額為21萬美元（約台幣630萬元），轉交給勝紘用印、匯款，再從中暗槓3萬美元。

後因勝紘籌備活動出了問題，直接與信天翁聯繫洽談，才發覺拿到的合約已被竄改，信天翁認為台灣主辦單位信用有問題，要求終止合約，活動也因此辦不成，據了解，當時見面會的消息早已釋出，勝紘對外聲稱是因韓國MERS疫情延燒，活動才會取消。

法院開庭審理期間，吳男始終承認犯行，但案發迄今只償還勝紘3萬元台幣，並一再藉詞拖延，合議庭認為他犯後態度不佳，遂依偽造文書罪判刑5月，易科罰金15萬，全案仍可上訴。

據了解，吳男過去還曾主辦日本少女教主西野加奈的演唱會，但因未向中華音樂著作權協會取得公開演出授權，挨告違反著作權法，法院審理期間與對方達成和解，智慧財產法院最後判吳男拘役40日，可易科罰金4萬元，主辦公司「布洛克兄弟」罰金8萬元，緩刑2年。