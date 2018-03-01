沒圖沒證據 警開未綁安全帶罰單沒拍照 法官撤銷

2018-03-01 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕一名林姓男子在去年7月間駕車行經彰化縣溪湖鎮彰水路時，被警察攔下開出沒綁安全帶的罰單，事後林男提出申訴，稱當時太陽很大，員警可能因玻璃反光誤判，並指警方辦案應講證據，彰化地院法官以員警沒有拍下照片，只以肉眼所見開單沒有依據，撤銷原處分。

林男在去年7月20日下午2點多被彰化縣警察局溪湖分局的員警攔下，並以林男沒有綁安全帶為由，開出一張新台幣1500元的罰單，事後林男不服，指當時太陽很大，員警可能因玻璃反光誤判，但警局回函指，「公務員一切行政行為均需預留證據以證其實，則國家行政勢必窒礙難行」。

台中市交通事件裁決處也認為，交通違規未規定一定要以照片或影片為唯一的證明方法，而且員警和原告沒有恩怨，沒有必要開出沒有綁安全帶的罰單。開單舉發的陳姓員警在出庭作證時也表示，當天依法執行公務，在路旁清楚從擋風玻璃看到林男未繫安全帶，才攔下開單。

但林男不服向彰化地方法院提出行政訴訟，地院法官認為，員警依法執行公務，與原告素不相識，也沒有宿怨，法律也未明文規定，交通違規舉發須附取締照片、錄影，但從轎車照片來看，前檔玻璃沒有反光情形，但日間從車外看進去是比較陰暗、不清楚，寫車輛在動態行駛中，另一名在旁的員警也無法證明林男沒有綁安全帶，由於警察在路旁觀看是否正確判斷，確實有疑義，不能排除過程中錯看、誤判的可能，加上原告是否違規未綁安全帶也沒有辦法證明，因此判決撤銷罰單，1500元罰鍰免繳。