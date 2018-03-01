「有人往回走！」正義騎士檢舉 酒駕男棄車仍被抓

有正義騎士行經路檢點，向保大警方舉報，有人將車丟在引道上，拿著安全帽步行離開。（記者陳恩惠翻攝）

2018-03-01 17:09

〔記者陳恩惠／台北報導〕新北市41歲林姓男子，晚間騎車行經重陽橋到台北市時，驚見台北市保安大隊員警在下橋處進行酒測的攔檢盤查，一時心虛將車停在引道上，隨即拿著安全帽往三重方向走，1名正義騎士見狀，主動向警方檢舉「橋上有人棄車跑了！」經雙面包抄，逮到逃離的林男，酒測值高達0.59MG/L，全案訊後依公共危險罪嫌送辦。

「警察先生，那邊有人機車停引道上，拿著安全帽往回走，好像是想跑掉！」保大一中隊小隊長高志仁上個月24日晚間7時，率警員張新育、張瑋淳、施人豪、黃偉倫及李晉宇共6員，在北市士林區環河北路三段、中正路口（重陽橋機車引道往台北方向下橋處）執行路檢勤務，行經受檢的騎士，突然檢舉橋上有人丟了車就跑，案情顯然不單純，2名員警獲悉，分別由平面車道及機車引道，一路往橋上方向追去，果然在重陽橋機車引道，連接平面車道的行人天橋上，發現手拿安全帽的林姓男子，立刻大聲喝令「站住！」

「我嘸吃酒啦！」林男渾身酒味，見到前後方皆有警察，當場錯愕回應，否認有飲酒情事，同時也辯稱他並未將機車停在機車引道上，但員警看他拿著安全帽，八九不離十就是騎士，於是以指揮棒型酒精檢知器測試，當場大閃紅燈，顯然林男的口腔內有明顯的酒精反應，於是帶他回到機車引道上牽機車時，他才坦承酒駕，配合酒測發現，竟高達0.59MG/L。

林嫌警訊時供稱，當日下午1時曾與友人在三重的海產店喝高粱酒，當時搭計程車返家休息，因為父親在新光醫院住院，睡了一覺之後，覺得應該退酒了，而且精神也不錯，才會獨自騎機車外出，要到醫院探病；沒想到行經重陽橋，驚見警方的路檢點，擔心被酒測，才會嚇得趕緊將車停在引道上，想從引道旁的行人樓梯逃逸，沒想到仍被正義騎士舉報被逮。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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