苗栗恢復超勤上限1萬7 有員警怨分級不公

2018-03-01 17:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌體恤外勤員警辛勞，授權苗栗縣警察局於預算規模內，超勤津貼於1萬5000元恢復至上限1萬7000元，警察局也制訂分級控管，不料卻引發「外勤」單位的「內勤」員警抱怨，他們除自身行政業務工作，也需貼補外勤工作，卻被排除在上限等級外，認為警局分級標準不公。

警察局說明，外勤同仁超勤加班費提升至1萬7000元，是在本年度超勤加班費預算不增加的範圍內執行，警局參卓各單位勤（業）務、繁重程度及參考各縣市警察局作法，劃分各級人員級數及金額，讓實際執行外勤人員有感。

警察局指出，內勤人員諸如各分局內勤1至5組、刑事警察大隊及交通警察隊業務組，都是輪休週六、日，且上班時間有8小時辦理內勤業務，但為因應臨時治安或交通等狀況需要且警力不足時，規劃内勤人員支援執行外勤勤務，其支援與外勤人員執勤態樣有別，所以維持超勤費1萬5000元。

警察局也肯定內勤同仁的辛勞，若有超過的時數，也可換為補休補償；警察局表示，此作法也獲多數同仁支持。

徐耀昌2月27日參加縣警察局月報暨表揚、授階儀式，有感警方屢破刑案，為縣內治安、交通及為民服務戮力，備極辛勞，宣布授權警察局於年度預算內，外勤員警超勤加班費每月依行政院核定最高額度1萬7000元內核實支領。

警察局也制訂分級控管，第1級為可報請到上限1萬7000元者，對象為警察局正、副主官、主任秘書、督察長、各警分局長、副分局長、各駐區督察員及實際擔服外勤勤務分駐（派出）所、警備隊隊員，及警察局刑事警察大隊、交通警察隊、保安警察隊、少年警察隊、婦幼警察隊員警。

但刑事警察大隊內的第1、2組及交通警察隊的交安組、業務組等外勤隊中的內勤員警，被排除在第1級外，與警察局所屬其他單位的內勤員警一樣，被分為第2級，每月超勤津貼最高為1萬5000元。