「發生恐攻？」國中生在客運上放鞭炮 乘客嚇壞驚聲尖叫

無辜乘客被突然而來的鞭炮聲嚇壞，連忙走到客運前門要下車，驚慌地頻頻回望。（擷取自影片）

2018-03-01 17:06

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「以為發生恐怖攻擊」！昨天（2月28日）晚間7點多，桃園市國中二年級陳姓男學生一時興起，竟在客運上點燃鞭炮，爆炸聲大作，頓時尖叫聲四起，車上無辜乘客都以為發生恐怖攻擊事件，所幸未釀成人員傷亡，但客運部分座椅及地板毀損。警方說，陳姓學生監護人與客運業者達成和解，另涉違反「社會秩序維護法」，會依規定辦理裁罰。

警方說，昨天晚上7點多接獲中壢客運陳姓司機報案指稱，有國中生在客運行經萬壽路、復興路口間的時候，在車內放鞭炮。根據監視器畫面顯示，原先安穩行進的客運，不到幾秒鐘突然發出爆炸聲，時間長達超過10秒，車內尖叫聲四起，周邊無辜乘客被嚇壞，直呼「幹嘛啦」、「誰啦」、「白癡哦」，司機也氣得破口大罵，要肇事學生「一個都別想跑，一個都不要跑！」而肇事學生發現玩過頭，也嚇壞了，上警車前，頻頻向司機道歉，直說「對不起，妨礙了你工作」。

陳姓學生到案時說，昨天228學校放假，和同學相約到桃園燈節看燈會，買了鞭炮，在同學起鬨下，一時興起，才拿打火機在客運上試點鞭炮，事後感到相當懊悔。

校方說，今早第一時間已向學生了解當時詳細情形，後續除了依校規召開獎懲會，對學生進行懲處，對於中壢客運車輛毀損，也會向家長告知理賠情形，負起一切責任；而陳姓男學生在校表現正常，與同學相處融洽，並無太大異狀，會加強宣導。

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客運座椅及地板毀損。（記者魏瑾筠翻攝）

桃園市國中二年級男學生昨日晚間一時興起，在客運上放鞭炮，所幸未釀成人員傷亡，但嚇壞乘客，客運部分座椅及地板毀損。（記者魏瑾筠翻攝）

客運座椅留下鞭炮燒灼痕跡。（記者魏瑾筠翻攝）