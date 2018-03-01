金光黨也趕流行賣衛生紙騙人 婦人上當失金2萬元

金光黨跟隨被害婦人回家拿錢（記者葉永騫翻攝）

2018-03-01 17:27

〔記者葉永騫／萬丹報導〕萬丹鄉萬丹國小旁今天發生金光黨以賣便宜衛生紙為餌，騙取1名婦人2萬元現金後還到銀行領款，所幸被害人驚醒報警，金光黨隨即逃離，警方已調閱監視器正進一步追查。

衛生紙搶手，沒想到金光黨詐財也趕流行風，萬丹鄉一名婦人今天上午騎機車經過萬丹國小旁時突然被人攔下，表示箱型車有很多的衛生紙便宜賣，他看到很多人搶購就上前採買，沒想到被一名婦人用手巾在眼前晃了一下，人就變呆，現場的人還和她用套圈圈來對賭，一下子就輸了4萬元，接著金光黨成員騎機車和婦人回家拿錢，因為現金只有2萬元不夠，因此婦人夥同金光黨成員到合作金庫領錢，可能因為銀行的人很多，讓被害婦人突然驚覺，對於自己到銀行領錢的行為大吃一驚，打電話給家人求助，並且報警處理，這時金光黨成員見情況不對立即逃離現場。

警方獲報後調閱現場監視器，發現跟隨婦人回家的金光黨成員有3人，現場還有1部賣衛生紙的貨車，初判金光黨的成員至少有4人以上，警方已經根據影像進行追查。

萬丹鄉民代表方天仕表示，金光黨以往都是以傻子詐財的方式來騙錢，或者以玩具、套圈圈等方式騙人，這次搭上民眾搶購衛生紙來詐騙相當罕見，也呼籲民眾要特別注意。