菲律賓破獲詐騙集團仍有78台人滯留 警尋獲3人都叫阿彥

2018-03-01 17:03

〔記者吳仁捷／新北報導〕菲律賓警方1月破獲電信詐騙集團，逮獲133名台灣與中國籍人士，海山警分局春節前發動尋人專案，過年後接獲家屬求助，尋人高手經跨單位協尋，尋獲3名年輕男子，不但名字最後一字都是「彥」，也都名列詐騙集團成員；家屬說，涉案的73名中國籍人士，上月26日深夜都已遣返中國，但78名被逮的台灣人仍滯留菲律賓，警方呼籲家中有年輕男女失蹤者，儘快求助協尋，除確認失蹤者動向，更可凝聚家屬力量，透過外交單位向國際施壓，讓涉案台人早日返台。

菲律賓警方1月13日公布，在中國警方提供情資下，菲律賓警方、移民局在大馬尼拉地區拉斯皮納斯市（Las Pinas）與呂宋島北部南伊羅科斯省（Ilocos Sur）兩座小鎮掃蕩電信詐騙據點，逮捕158名嫌犯，搜出犯案器材、受害人名冊，並查獲158名外籍嫌犯，其中73名中國籍嫌犯，上月26日深夜已遣返中國；外傳78名台灣籍嫌犯仍待進一步審查，但不排除遣送中國。

警方說，雖然中華民國駐菲代表處已向菲國相關單位交涉，要求按國籍原則把台灣籍嫌犯遣送台灣、中國籍嫌犯遣送中國，兩岸再透過刑事互助協定交換資訊及罪證，合作辦案，但目前菲律賓官方仍在審查78名台嫌犯行，是否遣返台灣仍不明。

海山分局尋人高手蔡淑女說，接獲2名同為21歲林姓男子及19歲簡姓男子家屬求助尋人，恰巧名字最後一字都是「彥」，經向刑事局國際科確認，這3人都在菲律賓被查獲的78名詐騙台嫌中，其中第一位林男為首度出國，懷疑是遭友人慫恿出國涉案；至於另名林姓男子向家人辯稱到中部替老闆開車，簡男告知家人外出經商，因2人有多次出境紀錄，懷疑早遭詐團吸收。