購物發票掉竊案現場辯稱送朋友兌獎 男子二審改判無罪

2018-03-01 15:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕您相信嗎？彰化縣一家工廠失竊，警方在現場找到一張超商發票，調閱超商監視器，發現一名蔡姓男子在案發前2小時購物，監視器也拍到一名體型與蔡男相似的共犯在吸煙，蔡男又有菸癮，他雖辯稱把發票送給竊賊李男兌獎，彰化地院認為，蔡男偷竊案法官已達「無合理懷疑」（合理確信）程度，一審依加重竊盜罪判處1年6月徒刑，蔡男上訴二審，不料，一審認為蔡男偷竊的證據，台中高分院都認為處處可疑，採信蔡男辯詞而改判無罪，全案確定。

類似的判決偶爾可見，多年前台中市一家游泳池的設備被偷，現場有一根菸蒂，警方比對基因，發現一名慣竊涉案，該慣竊卻辯稱途經游泳池，順手把煙蒂丟入裡面，並未偷竊，檢察官雖依竊盜罪起訴，台中地院卻認為煙蒂只能證明這名慣竊抽菸且途經游泳池，不能證明偷竊而判決無罪。

判決書指出，蔡男有多次偷竊不起訴的紀錄，2015年9月7日凌晨1時許，彰化縣一家工廠被竊，竊賊破壞鐵窗，偷走價值10多萬元的發電機、錏焊機與木頭切斷器，卻掉落一張發票在現場，警方發現發票的購物時間，是案發前一夜的11時許，距離案發時間僅2小時，購物地點是中市太平區的超商，距離案發地點不遠，調閱監視器發現，是蔡嫌駕駛貨車購買香菸飲料，警方認為蔡嫌購物後，駕駛貨車與李男到工廠行竊。

蔡男不否認買香菸飲料，卻辯稱他沒偷竊，不知發票為何掉落現場，檢方偵查時，他改口宣稱，自己沒兌獎習慣，可能把發票送給李男兌獎，李男偷竊時遺落現場，檢方不採信而起訴。

彰化地院認為，竊賊用貨車偷竊，貨車車主是蔡男，案發後國道3號高速公路交流道，拍到貨車內有2人，模樣不清晰，卻可辨識其中1人正在抽菸，蔡男有菸癮，身形又相似，且被竊機器很重，1人無法搬運，竊賊應為2人以上，李嫌在逃中，無法查證蔡男說詞真偽，法官認為此案已達「無合理懷疑」（合理確信）程度，不採信蔡男辯詞，依加重竊盜罪判處徒刑1年6月。

蔡男上訴二審，一審認為的「無合理懷疑」，二審卻認為處處可疑，台中高分院認為，竊案現場遺留發票，只能證明蔡男買東西，監視器拍到共犯抽菸，就算體型相近，也不能證明共犯就是有菸癮的蔡男，蔡男雖是車主，卻有可能把車借給別人，並無充足證據證明蔡男偷竊，據此撤銷原判，改判蔡男無罪，全案確定不能上訴。