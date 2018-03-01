不滿2度被打 男暴怒刺死對方判刑14年半

2018-03-01 14:50

〔記者王定傳／新北報導〕54歲男子黃進鎰曾遭蔡姓男子毆打，去年9月間2人又狹路相逢，不料，黃再度被打，他氣得拿水果刀朝蔡男大腿、腰部等身體部位刺殺，還邊喊「阿兆，我要讓你死」，導致蔡男死亡，新北地院依殺人罪，判他14年6個月徒刑，可上訴。

檢警調查，去年7月間，黃男在新北市三重區信義公園內，因不明原因遭蔡男毆打，同年9月5日，2人再度狹路相逢，蔡男出言質問「為何要提告？」黃男回說：「是你無緣無故打我，我告你也是剛好而已，你要賠償我3千元醫藥費」蔡男隨即暴怒，又揮拳毆打黃男。

黃男氣得說：「我受不了了」，隨即跑到五金行買水果刀，殺回現場，朝蔡男攻擊，先持刀刺進他左大腿，切斷動、靜脈，過程中還瘋狂大喊：「阿兆，我要讓你死」蔡男試圖奪刀反抗，黃男仍持刀朝蔡左上臂、左腰背、右前臂及雙手攻擊。

現場民眾見狀持掃把將黃男水果刀打掉後，黃男隨即逃離現場，蔡男送醫到院前無生命跡象，因身上6處銳創穿刺併左腰及左股動靜脈致命傷，最後因凝血功能不良，出血性休克死亡。

審理時，黃男辯稱只是想要教訓，無意殺人，合議庭綜合證據判斷，黃男揮刀時有高喊「我要讓你死」，他當時先持水果刀刺入蔡男左大腿內側後，因蔡男試圖奪刀反抗，黃再刺對方左上臂、左腰背，右前臂及雙手，顯見主觀上有致人死故意，又未與家屬和解，惡性重大。