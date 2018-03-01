失智翁寒夜迷途 暖警與熱心民防助返家

2018-03-01 14:36

〔記者鄭景議／台北報導〕松山分局三民派出所員警白曉帆、魏嘉成、林育仁，本月17日擔服巡邏勤務時，於23時52分接獲民眾通報，稱撫遠街304號有疑似迷途老翁，白員等人到達現場後，發現一年邁老翁呆坐在一家即將打烊的餐廳內，白員便上前關心詢問，但老翁無法說出個人資料與住家，身上也沒有任何證件，白員判斷疑似為失智老人，後因為在街頭迷途許久，導致無法自行行走，便用巡邏車載老翁回派出所休息並查詢其個人資料。

白員一行人返所後，該老翁因疲累而無法自行行走，剛好因過年期間來派出所協勤的三民民防中隊長王敬德見狀，立即主動上前與白員共同一步一步緩慢的扶著老翁進派出所內，進所內後白員與王中隊長見該老翁雙手微微顫抖，便向其詢問是否會冷，老翁稱在路上待太久，所以又餓又冷，白員與王中隊長便主動提供麵包與熱水給老翁果腹取暖。

趁老翁用餐之際，白員等透過警方人臉辨識系統初步辨認出該老翁的可能資料，再比對失蹤人口通報紀錄，終於發現該老翁姓陳，已高年85歲，他的家屬已於當日下午在其他派出所報案失蹤協尋，白員便立即聯繫陳姓老翁的家屬，並待家屬到所後辦理撤銷失蹤通報的程序。

陳姓老翁的兒子表示，父親於當天中午趁家人不注意時自行外出，因父親患有重度失智的情況，當發現老父親不見時，全家慌張不已，大街小巷到處尋找均無所獲，在失望之際便到住家附近的派出所通報失蹤，一家人在報完案後，心灰意冷地返回家中想著大年初二，一家人無法團圓過年，眼看時間一分一秒的過去，牆上時鐘的時針已慢慢地指向24時，突然電話響起，陳姓老翁的兒子接起電話時，聽到第一句話竟是警察所傳來的喜訊：「找到你父親了」。

陳姓老翁的兒子對於白員及王中隊長等人熱心協助，表達萬分的感激，讓其老父能夠與家人團圓，終於可以放心地過年了，也對員警熱心、專業助人的精神，再三表達感謝。